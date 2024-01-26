ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,9% респондентов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 15 по 21 января, вырос на 0,5 п.п. и составляет 80,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,3% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,5 п.п. и составляет 77,5%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 54,2% опрошенных (плюс 0,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,9% респондентов (минус 1,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,6% опрошенных (минус 1,1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 2,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29% (плюс 1,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,8% (плюс 0,6 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,2% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 44,4% (плюс 0,7 п.п.), КПРФ - 8,7% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 8,5% (минус 0,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 0,3 п.п.), "Новых людей" - 4,2% (минус 0,4 п.п.).