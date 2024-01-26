В Псковской области число детей с кишечной инфекцией выросло до 20

Кроме того, в больнице находится еще один взрослый

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Количество детей в Псковском районе Псковской области, у которых медики выявили кишечную инфекцию после посещения детского сада, выросло до 20, кроме того, в больнице находится еще один взрослый. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитете по здравоохранению.

"В настоящее время 21 человек находится на амбулаторном лечении в Псковской межрайонной больнице, из них 20 детей и взрослый. Состояние удовлетворительное, без осложнений", - сказал собеседник агентства.

Накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора сообщал, что инфекция была выявлена у пяти детей.