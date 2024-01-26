Путин поручил проанализировать выплаты "Согаза" членам семей погибших участников СВО

Также глава государства поручил рекомендовать властям регионов при назначении региональных выплат членам семей погибших "учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания "Согаз" осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Минобороны России провести анализ осуществления акционерным обществом "Согаз" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции. Доклад - до 1 апреля 2024 г.", - говорится в документе.

Также глава государства поручил рекомендовать властям регионов при назначении региональных выплат членам семей погибших "учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации". Сроком исполнения этого поручения также значится 1 апреля.

Эти темы поднимались на встрече Путина с семьями погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Внимание президента тогда обратили на отказ подмосковных властей назначить региональную выплату, поскольку погибший был зарегистрирован в другом регионе, а также на проблемы со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев.