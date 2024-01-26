В Москве в 2023 году более 300 человек погибли в ДТП

Причиной нанесения вреда здоровью и гибели людей чаще всего становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 8 тыс. ДТП произошло в прошлом году на дорогах Москвы, в результате погибли 304 человека, пострадали почти 9 тыс. человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Управлением Госавтоинспекции Москвы проанализированы основные показатели аварийности по итогам 2023 года. За 12 месяцев на территории города зарегистрировано 8 090 ДТП, [в них] 304 человека погибли и 8 967 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГИБДД добавили, что преобладающими видами дорожных аварий, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. "Причиной нанесения вреда здоровью и гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствием скорости конкретным дорожным условиям", - добавили в Госавтоинспекции. По итогам 2023 года самым аварийным месяцем стал сентябрь, меньше всего дорожных аварий было зарегистрировано в декабре.

Если сравнивать с позапрошлым годом, то количество ДТП в 2023 году увеличилось на 407, количество погибших - на 4 человека, раненых - на 1,2 тыс.