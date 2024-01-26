На Украине передали в суд дело против вице-спикера Госдумы Бабакова

Политику заочно предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны и "оправдании действий РФ"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела против вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, дело передано в суд.

"ГБР завершило расследование в отношении заместителя председателя Госдумы, дело Бабакова передано в суд", - говорится в телеграм-канале бюро.

Бабакову заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и "оправдании действий РФ". "Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - заявили в ГБР.

На Украине обвинения против Бабакова увязали с голосованием за ряд федеральных законов о включении Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 22 декабря 2023 года его объявили в розыск. А 29 декабря Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Бабакова. Согласно украинскому законодательству, специальное досудебное расследование позволяет проводить судебное разбирательство в отсутствие обвиняемых.