Студенты ДВФУ будут проходить практику в РЖД

Планируется, что выпускникам будет оказано содействие при трудоустройстве

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Компания ОАО "РЖД" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает прохождение студентами вуза практики в подразделениях функциональных филиалов компании в границах Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Планируется, что выпускникам будет оказано содействие при трудоустройстве, сообщает пресс-служба РЖД.

"Во Владивостоке подписано соглашение между ОАО "РЖД" и Дальневосточным федеральным университетом, которое регламентирует партнерство в сфере образования, научно-технической и инновационной деятельности. <...> Сотрудничество также предусматривает направление студентов на производственную стажировку, научно-исследовательскую и преддипломную практику в подразделения функциональных филиалов компании в границах ДВЖД, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников университета в ОАО"РЖД". Железнодорожники будут участвовать в работе государственных экзаменационных комиссий по профильным направлениям", - говорится в сообщении.

ДВЖД и ДВФУ планируют проведение совместных мероприятий по развитию научно-технологического потенциала, интеллектуальных транспортных систем и охраны окружающей среды, внедрению современных разработок на железнодорожном транспорте, поддержке стартап-проектов и подготовке высококвалифицированных кадров.