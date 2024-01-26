Число пользователей "Сферума" за год выросло в три раза

Оно превысило 20 млн человек

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество пользователей учебного профиля "Сферум" в "VK мессенджере" за 2023 год выросло почти в три раза и превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Об этом сообщает пресс-служба VK.

"Количество пользователей учебного профиля "Сферум" в "VK мессенджере" по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Сервис показал почти трехкратный рост аудитории по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно представленным данным, наиболее активно "Сферум" используют Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республики Татарстан и Тува, а также Пензенская, Томская, Ульяновская, Самарская и Тамбовская области. По данным пресс-службы, с начала 2023 года пользователи сервиса отправили свыше 460 млн сообщений, их средняя длина составила 44 символа. Также педагоги, учащиеся и родители поделились друг с другом в "Сферуме" более 6,5 млн документов, 11 млн голосовых сообщений, 32 млн фотографий и 18 млн стикеров. "Количество звонков по итогам прошедшего года превысило 5,7 млн, а их суммарная продолжительность достигла 1182 млн минут", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, как добавили в пресс-службе, "Сферум" провел интеграцию с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в 74 российских регионах, и свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем "Сферум" связали более 1,5 млн пользователей.