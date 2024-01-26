В ЕАО погранпереход Нижнеленинское возобновил работу по понтонному мосту

Китай подтвердил синхронизацию движения между сторонами

ТАСС, 26 января. Движение через смешанный пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области на границе с Китаем возобновлено, там установлен понтонный мост через реку Амур, сообщили ТАСС в пресс-службе Хабаровской таможни.

"Движение возобновлено по решению комиссии, оно было приостановлено с 6 ноября", - сообщили в пресс-службе.

Хабаровский филиал Росгранстроя информирует, что комиссия регионального правительства оценила состояние наплавного моста между смешанными пунктами пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Принято решение возобновить с 26 января государственный контроль по пропуску через государственную границу на период ледостава. Пункт пропуска будет работать по утвержденному распорядку: шесть дней в неделю, с 9:00 (2:00 мск) до 18:00 (11:00 мск). Китайская сторона подтвердила синхронизацию движения между сторонами.