В Москве сделали информационный проект о ВДНХ для китайских туристов

Для туристических групп подготовили печатный буклет "ВДНХ для гостей из Китая" и отдельный раздел на сайте выставки на китайском языке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информационный проект об истории, выставках и экскурсиях ВДНХ сделали в Москве для китайских туристов. Он включает бумажные буклеты и специальный раздел на сайте, сообщила пресс-служба выставки.

"ВДНХ - одно из самых популярных мест притяжения иностранных туристов в столице. Сюда приезжают для знакомства с уникальными памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов России. Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что для туристических групп подготовили печатный буклет "ВДНХ для гостей из Китая" и отдельный раздел на сайте выставки на китайском языке (есть и версия на русском). Буклет можно получить бесплатно в популярных столичных отелях, он включает карту территории, справочную информацию о ВДНХ, экскурсиях, знаковых объектах, ландшафтной архитектуре, гастрономии, развлечениях, сервисах. Эти материалы дублированы на сайте проекта.

2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая.