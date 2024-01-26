На Колыме выделили единоразовую премию для всех работников бюджетной сферы

Выплаты проведут с 12 по 16 февраля

ТАСС, 26 января. Работники бюджетных организаций в Магаданской области в феврале 2024 года получат единоразовую премию в размере 50 тыс. рублей. Такое решение было принято на заседании правительства региона, сообщил ТАСС губернатор Сергей Носов.

"Сумма выплаты будет единой и составит 50 тыс. рублей. Выплаты проведут с 12 по 16 февраля. Муниципальные бюджеты получат необходимое финансирование на исполнение этого решения", - рассказал глава области.

По словам Носова, из отчета министра финансов Магаданской области следует, что по итогам декабря региональный бюджет исполнен с ростом к уровню прошлого периода 121%. Это и позволило выделить дополнительное финансирование. "Поручил минфину и заместителям, курирующим районы, взять на контроль организацию этой работы, чтобы деньги получил каждый работник бюджета, включая тех, кто сегодня находится в декретном отпуске или мобилизован на СВО", - рассказал губернатор.

Как сообщили ТАСС в правительстве Колымы, министр труда и социальной политики Магаданской области Сергей Кучеренко выступил с предложением направить премию членов регионального кабмина в Фонд поддержки участников СВО. Губернатор и министры предложение поддержали.