Очередь фур на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 80 машин

Отставание от времени пересечения границы в электронной очереди достигло 103 часов

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 80 машин из-за медленной работы литовской таможни, которая в отдельные часы не принимает машины, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В очереди на выезд из Калининградской области находится 80 грузовых транспортных средств, еще 25 фур, оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова сообщала, что на утро 25 января очередь из фур составляла 70 машин.

Очередь перед МАПП "Чернышевское" на российской стороне границы начала образовываться 18 января. По данным калининградской таможни, проблема связана с медленной работой литовской стороны, которая в отдельные часы вообще не принимает машины. 26 января с 05:00 до 08.00 по местному времени (06:00 - 09:00 мск) Литва не приняла ни одного грузовика, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По данным Telegram-канала МАПП "Чернышевское" отставание от времени пересечения границы в электронной очереди достигло 103 часов.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советский ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но литовская сторона его так и не открыла его. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.