В Березовском районе Югры объявили карантин по трихинеллезу из-за медведя

На период действия ограничительных мероприятий все туши восприимчивых к трихинеллезу диких животных в обязательном порядке будут подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Карантин по трихинеллезу объявлен в одной из территорий Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа из-за больного медведя. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий Березовского района. Территория в радиусе одного километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию", - сказано в сообщении.

На период действия ограничительных мероприятий на территории очага все туши восприимчивых к трихинеллезу диких животных в обязательном порядке будут подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 г зараженного мяса.