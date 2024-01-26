В РФ более опрошенных 86% учащихся начальных классов довольны качеством питания в школах

Рейтинг самых популярных и любимых блюд возглавили макароны с сыром, блины и борщ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 86% опрошенных учеников начальных классов довольны качеством питания в школьных столовых, следует из результатов исследования Федерального центра мониторинга питания обучающихся.

Как отметили в пресс-службе Минпросвещения России, в опросе приняли участие свыше 2,2 млн человек, среди которых более 60% - родители и около 40% - школьники 1-4-х классов, из всех федеральных округов.

"По итогам опроса 84% родителей считают, что их дети довольны качеством питания в школе (2022 год - 80,2%, 2021 год - 77%). При этом в девять раз сократилось число родителей, которые не интересуются питанием детей. Среди самих школьников позитивно оценили питание в своей школе еще больше опрошенных - 86% обучающихся довольны качеством питания в школьной столовой", - говорится в исследовании.

Рейтинг самых популярных и любимых блюд у школьников возглавили макароны с сыром, их назвали 62% опрошенных, блины (56%), борщ (51%), мясная котлета (50%), плов (37%).

На увеличение разнообразия блюд и создание меню свободного выбора указали 41% родителей и столько же детей, отмечается в исследовании.