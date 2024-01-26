Российского актера Кологривого внесли в базу сайта "Миротворец"

Среди причин внесения в базу указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержка России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актер Никита Кологривый, известный по ролям в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

Среди причин внесения Кологривого в базу указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержка России. Кроме того, актера обвиняют в "сознательном нарушении границ Украины", он принимал участие в съемках сериала "Черная весна" на территории Крыма.

На сайте указаны личные данные актера, а также его бывшей жены - актрисы Александрины Питиримовой. Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года.