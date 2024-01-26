Выбросы в городах - участниках проекта "Чистый воздух" в 2023 году снизились на 11%

Особые успехи достигнуты в Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Череповце, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вредные промышленные выбросы в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" снизились в 2023 году на 11%. Особые успехи достигнуты в Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Череповце, заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на Дне экологии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"По итогам прошлого года выбросы в городах - участниках эксперимента снизились на 11%. Цель - 20%. В качестве успешных примеров могу назвать работу предприятий "Евраза" в Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Там реализованы технологии охлаждения коксового газа. Это позволило на 75% снизить выбросы дурно пахнущих веществ. Это больше одной тысячи тонн, именно эти вещества вызывали наибольшее беспокойство жителей этих городов", - сказала Абрамченко.

Кроме того, она отметила активную модернизацию производства "Северстали" в Череповце. Ожидается, что в 2024 году валовые выбросы компании снизятся на 30% - выше показателей федерального проекта. Также компания занимается разработкой собственной сети датчиков анализа качества воздуха, данные которых будут передавать в единую диспетчерскую службу города и Росприроднадзор.

Федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология" запущен в 2019 году, участниками проекта являются Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока. До конца 2030 года города-участники должны будут вдвое снизить выбросы опасных веществ в воздух по сравнению с данными 2020 года. Для достижения установленных квот предприятия должны пройти модернизацию. В федеральном бюджете для реализации программы предусмотрено 17,5 млрд рублей на три года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.