В Депздраве Москвы заявили, что аудиозапись в поликлиниках не нарушит медицинскую тайну

Аудиозаписи также не будут загружаться в ЕМИАС или электронную медкарту, будут храниться обособленно и под надежной защитой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Медицинская тайна при введении выборочного аудиомониторинга в поликлиниках Москвы будет сохранена, так как записи будут обезличены и не будут содержать персональных данных, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Мы видели, с каким интересом была воспринята новость о введении выборочного аудиомониторинга в поликлиниках, поэтому подготовили для вас несколько дополнительных разъяснений. Самый важный вопрос, который всех интересовал - сохраняется ли медицинская тайна. Сохраняется на 100%! Аудиозаписи обезличены, без персональных данных пациента и врача", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что аудиозаписи также не будут загружаться в ЕМИАС или электронную медкарту, будут храниться обособленно, они надежно защищены. Обеспечение этих условий - личная обязанность и ответственность главного врача каждой поликлиники. Срок хранения информации составит один месяц, после чего все старые аудиомониторинги будут удалены. "Подчеркнем, что ведение аудиомониторинга - это инструмент, направленный на улучшение коммуникаций между врачом и пациентом во время приема, и ни для каких других целей он использоваться не будет", - добавляется в сообщении.