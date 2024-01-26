Путин 26 января в Корабелке пообщается со студентами - участниками СВО

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в вузе президент России ознакомится с комплексом зданий учебного заведения и пообщается с преподавателями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Корабелку), где пообщается со студентами - участниками специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", - сказал представитель Кремля. "Отдельно в этом университете состоится очень важное общение президента. Это общение со студентами - участниками СВО", - сообщил Песков, добавив, что это мероприятие будет полностью открытым для средств массовой информации.

Помимо этого, по словам представителя Кремля, в Корабелке Путин ознакомится с комплексом зданий учебного заведения и пообщается с преподавателями.

Песков также уточнил, что в субботу президент продолжит работать в Петербурге. "По завтрашней программе [Путина] мы вас дополнительно проинформируем", - пообещал он.