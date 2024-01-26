Кремль не прокомментировал приговор Треповой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это сейчас не будут делать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует судебные решения, в том числе и решение суда в Санкт-Петербурге приговорить к 27-летнему заключению Дарью Трепову, участницу теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, где погиб военный корреспондент Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Ее приговорили к 27 годам заключения - это самый строгий приговор женщине в истории России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа.