Более 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году

Обследования позволило выявить у пациентов почти 130 тыс. различных заболеваний

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Свыше 3 млн человек, проживающих в Московской области, прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. Благодаря обследованиям у жителей региона удалось выявить около 130 тыс. различных заболеваний, о которых они не знали ранее, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Диспансеризация и профосмотры позволяют выявить болезни на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению. В 2023 году в Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,2 млн человек в возрасте старше 18 лет. Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что среди впервые обнаруженных у пациентов патологий - около 120 тыс. сердечно-сосудистых заболеваний, порядка 7 тыс. случаев сахарного диабета и 2,6 тыс. - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания получили направление на консультации к врачам для назначения дальнейшего лечения.

В министерстве отметили, что пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также можно записаться на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона - 122.