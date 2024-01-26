Берл Лазар рассказал, что благословил отряды ЦАХАЛ в Газе

Главный раввин России отметил, что выступает за мирное урегулирование конфликта, но для этого, по его мнению, движение ХАМАС должно капитулировать

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что благословил отряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

"Сама идея Армии обороны Израиля - для того, чтобы защищать евреев во всем мире. <...> Я дал им благословение и сказал прямо, что мы надеемся, что придет окончательное избавление, когда все люди на свете будут дружить между собой", - сказал он журналистам.

Лазар подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование конфликта, но для этого, по его мнению, движение ХАМАС должно капитулировать. "Нужно найти решение, чтобы они сдались, чтобы сказали, что больше террором не будут заниматься. Тогда Израиль будет первым, кто будет рад жить с ними в соседстве", - добавил он.

Раввин назвал неправильным иск ЮАР против Израиля, поданный в Международный суд ООН в связи с действиями еврейского государства в Газе. "Наша главная задача - найти мирное решение. Думаю, что иск о геноциде - это неправильно. <...> Мы верили, что можно жить с палестинцами в мире, к сожалению, вот последствия", - отметил Лазар.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Нападение, которое радикалы назвали ответом на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сопровождалось массовыми убийствами и захватом заложников.

Израиль начал в Газе масштабную военную операцию, в результате которой, по последним данным, погибли около 26 тысяч человек. 29 декабря 2023 года ЮАР подала против еврейского государства иск, усмотрев в действиях израильских военных попытку "уничтожить палестинцев в Газе", то есть устроить геноцид. ЮАР попросила суд ввести предупредительные меры для защиты палестинцев, решение по этому вопросу будет оглашено 26 января.