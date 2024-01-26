Ялта и никарагуанская Гранада стали городами-побратимами

По словам главы Гранады Росарио Кальдеры, соглашение позволит развивать культурные, спортивные и коммерческие программы обмена

ГАВАНА, 26 января. /ТАСС/. Власти никарагуанского города Гранада и администрация Ялты подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщил новостной портал 19digital.

"Это побратимство имеет высокое значение и навсегда останется в исторической памяти двух братских городов. <…> Оно также открывает нам двери к новым механизмам сотрудничества в различных областях, которые вносят общий вклад в местное развитие", - заявила глава Гранады Росарио Кальдера по итогам состоявшейся в этом никарагуанском городе встречи с мэром Ялты Яниной Павленко

Соглашение, по словам Кальдеры, позволит развивать культурные, спортивные и коммерческие программы обмена.

В свою очередь, Павленко подчеркнула, что для России является "большой честью подписать соглашение о побратимстве между городами с прекрасным городом Гранада". "Мы продолжим оставаться друзьями и братьями", - резюмировала Павленко.

24 января Крым и Никарагуа согласовали план действий о торгово-экономическом сотрудничестве на 2024-2026 годы. По словам спецпредставителя президента Никарагуа Лауреано Ортеги Мурильо, стороны тем самым составили дорожную карту в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма.