Минтруд будет популяризировать лучшие корпоративные практики по поддержке семей

Первый замминистра Ольга Баталина отметила, что в семи регионах РФ проходил пилотный проект "Репродуктивное здоровье"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ рассчитывает популяризировать лучшие корпоративные практики по поддержке семей работников. Об этом сообщила первый замглавы Минтруда России Ольга Баталина на заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Очень важно, что Год семьи - это не год, который должен запомниться государственными мероприятиями. Это год, вклад в который должен и может внести абсолютно каждый. Поэтому у нас в плане мероприятий запланированы в том числе выявление и популяризация лучших корпоративных практик по поддержке семей, по поддержке работников с семейными обязанностями. Потому что от того, насколько работодатель, независимо от формы, вида предприятия, от его размера, поддерживает таких граждан, насколько он стимулирует рождение детей у своих работников, сохраняет их здоровье, создает в дальнейшем возможности по воспитанию детей параллельно с работой, конечно, зависит и готовность работающих родителей к рождению очередного ребенка", - сказала она.

Баталина добавила, что в семи регионах РФ проходил пилотный проект "Репродуктивное здоровье". В I квартале 2024 года Минтруд будет анализировать его результаты, оценивать эффективность конкретных мероприятий, отметила она.