Система пропуска через границу Украины волонтеров и водителей вновь заработала после сбоя

Что стало причиной сбоя, не указывается

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сайт Госслужбы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и система "Путь", созданная для пропуска через границу страны мужчин-волонтеров и водителей, заработали вновь после масштабного сбоя. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"Система "Путь" и сайт "Укртрансбезопасности" заработали в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Что стало причиной сбоя, не указывается.

Накануне в течение дня поступала информация о проблемах в работе указанных сервисов. Также сообщалось о хакерских атаках, в результате чего перестали функционировать некоторые сервисы "Укржелдороги", "Укрпочты" и "Нафтогаза Украины".