Суд в Таиланде обязал участников группы "Би-2" выплатить по $84 в качестве штрафа

Штраф наложили за проведение концерта без необходимого для этого разрешения

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Суд города Пхукет обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за выступление на концерте без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по 3 тыс. батов", - сказал представитель суда.

Собеседник агентства в отделении туристической полиции провинции Пхукет, в свою очередь, указал, что "в Таиланде иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу", отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну. Теперь, согласно протоколу, нарушители будут переданы сотрудникам иммиграционной полиции для завершения всех юридических процедур.

Участники рок-группы "Би-2" были задержаны в среду в Таиланде после проведенного концерта на острове Пхукет. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета - прим. ТАСС) задержали в общей сложности семь человек, одного израильтянина и шесть россиян. В генконсульстве РФ в Пхукете отметили, что никто из задержанных россиян за консульской помощью не обращался.

В мае 2023 года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). В ведомстве уточнили, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.

Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.