Короля Великобритании госпитализировали

Ему проведут плановую медицинскую процедуру

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III госпитализирован для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой. Об этом говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.

"Этим утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для запланированного лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех тех, кто посылал его добрые пожелания на протяжении последней недели, и он с радостью узнал, что [новость о том, какой ему поставлен] диагноз, оказывает позитивное влияние на [общественную] осведомленность в вопросах общественного здравоохранения", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.

Ранее глава государства вернулся в Лондон из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии.

О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно на прошлой неделе. Тогда же было сообщено, что новообразование у Его Величества - доброкачественное, а сама процедура будет корректирующей. Публичные обязанности короля отложены на короткий период времени, который потребуется для его восстановления.

Король госпитализирован в частную больницу в районе Вестминстер. Там же сейчас приходит в себя после операции супруга старшего сына монарха, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт. 16 января она перенесла операцию на брюшной полости и должна провести в больнице около двух недель.