Единороссы в Год семьи наденут партийные значки с "многодетной семьей медведей"

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер СФ Андрей Турчак предложил коллегам из партии в течение Года семьи носить значки с эмблемой, изображающей многодетную семью медведей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Члены "Единой России" в Год семьи заменят классические значки с эмблемой партии на значки с изображением "многодетной семьи медведей". Такое поручение дал секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Я что хотел предложить - хорошая эмблема у комиссии генсовета по защите материнства, детства и поддержке семьи. Медведь, медведица, трое медвежат разновозрастных. Можно, безусловно, туда добавить еще четвертого медвежонка, чтобы было, к чему стремиться", - сказал он.

Турчак предложил всем коллегам из партии в течение Года семьи носить значки с эмблемой, изображающей многодетную семью медведей. "Я вообще предлагаю - мы с юристами еще обсудим, понятно, что мы официальную символику партии <...> менять не будем, но все наши коллеги, я думаю, на этот год вместо классического значка "Единой России" наденут значки многодетных медведей. И я дам такое поручение Наталье Алексеевне Орловой (первый заместитель руководителя ЦИК партии - прим. ТАСС)", - отметил Турчак.

22 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.