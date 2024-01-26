В Харькове переименовали еще 65 топонимов, напоминающих о России

Части улиц вернут "исторические названия", некоторые будут названы в честь украинских военнослужащих, участников боевых действий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутаты горсовета Харькова проголосовали за изменение названий еще 65 топонимов, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Ранее горсовет представлял список подлежащих переименованию объектов. Части улиц вернут "исторические названия", некоторые будут названы в честь украинских военнослужащих, участников боевых действий.

Многие фигурирующие в этом списке топонимы получат названия в честь "украинских городов и географических объектов". Однако некоторые из них находятся на территории ДНР или Крыма, вхождение которых в состав России Киев отказывается признавать. В частности, в Харькове появятся Авдеевская улица, Бахмутский (Бахмут - украинское название города Артемовска в ДНР) проезд, Соледарский и Угледарский переулки, а также Судакский и Инкерманский переулки.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в планах властей переименовать порядка 400 топонимов, однако делаться это будет постепенно, чтобы избежать массовой путаницы. Горсовет выносит на голосование переименования топонимов партиями от десяти до нескольких десятков. В городе уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, летчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда, зато появились улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), а также боевика нацбата "Карпатская сечь", который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году. Из названия Харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина, а с фасада здания Харьковского академического драматического театра - имя поэта Александра Пушкина.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.