СМИ: Дания не будет экстрадировать греко-российского бизнесмена по запросу РФ

Агентство Ritzau пишет, что против него выдвинули обвинения в мошенничестве, связанном с его собственностью на юге России

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Дания не станет выдавать России 46-летнего мужчину, имеющего российское и греческое гражданства, против которого выдвинуто обвинение в мошенничестве, связанном с его собственностью на юге РФ. Об этом сообщает агентство Ritzau.

Такое решение принял Городской суд Копенгагена. По словам адвоката Ассера Люнгс Грегерсена, основанием для него стали серьезные опасения по поводу возможности несправедливого наказания его клиента и нарушения его прав в случае выдачи. Защитник также заявил об отсутствии в деле "достаточной доказательной базы".

В октябре 2023 года 46-летний греко-российский предприниматель приехал из Греции, где у него в Салониках есть транспортная компания, в Данию, чтобы посетить профессиональную выставку. Но когда 13 октября он хотел улететь домой из аэропорта Каструп, датские полицейские задержали его, "среагировав на выданный Россией ордер". В РФ мужчину "обвинили в финансовых преступлениях, когда он много лет назад жил недалеко от Сочи".

Мужчина находился в тюрьме Vestre Faengelse. Суд продлевал срок содержания под стражей, хотя предприниматель просил об освобождении. На слушаниях он заявлял, что "в России потерял все активы".

Как сообщил суд, после ареста в аэропорту Россия направила в Данию официальный запрос об экстрадиции. Генеральный прокурор и полиция Копенгагена не нашли оснований заранее отклонить его. Агентство уточняет, что бизнесмена "частично оправдал в начале этого года российский суд Краматорского района", а в 2021 году "греческий суд отказался удовлетворить запрос России об экстрадиции".