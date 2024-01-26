В Башкирии смена пола одним из супругов станет основанием для расторжения брака

Также соответствующий законопроект устанавливает, что изменившие пол лица не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей

УФА, 26 января. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении законопроект, по которому смена пола одним из супругов станет основанием для расторжения брака, сообщается в Telegram-канале парламента республики.

"Внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака. Брак - союз мужчины и женщины. Сегодня это не просто очевидный факт, это конституционная норма. Данное положение было зафиксировано в Конституции Российской Федерации в 2020 году. В Семейном кодексе Республики Башкортостан указанная норма реализована не в полной мере, в связи с чем и разработан соответствующий законопроект", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Также устанавливается, что изменившие пол лица не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей.