Берл Лазар осудил реабилитацию соучастников Холокоста властями Украины

По словам главного раввина России, что голову снова поднимает ревизионизм итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар осудил действия украинских властей по реабилитации нацистских коллаборационистов и переименованию улиц в их честь. Такое мнение он выразил во время памятной церемонии накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

"В некоторых странах идет прямая реабилитация коллаборационистов, без которых машина Холокоста не смогла бы достичь таких чудовищных масштабов. Им ставят памятники, в их честь называют улицы и проводят демонстрации. Недавно в Киеве назвали улицу в честь Шухевича, человека, который не только участвовал, но возглавил даже те события, которые были на Украине во время Холокоста", - сказал он.

Лазар считает, что голову снова поднимает ревизионизм итогов Второй мировой войны. "В ушедшем году произошло прежде немыслимое - парламент одной из крупнейших демократий мира приветствовал коллаборанта батальона СС. Никакая политическая конъюнктура не может оправдать этого", - прокомментировал он выступление лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября, во время которого собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция".

Переименование улиц

Именами лидера боевиков ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА, гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича на Украине называют улицы, устанавливают им памятники, проводят факельные шествия.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.