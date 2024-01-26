"Яндекс Go" добавил информацию для водителей с нарушениями слуха на жестовом языке

Всего к сервису подключены более 2 тыс. глухих или слабослышащих водителей в России и СНГ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Яндекс Go" добавил информацию о сотрудничестве для водителей с нарушениями слуха на русском жестовом языке. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Сервис обновил страницу для глухих и слабослышащих людей на сайте для водителей - добавлена информация о специальных функциях, ответы на популярные вопросы и список парков, которые уже работают с водителями с нарушениями слуха. Вся текстовая информация сопровождается видеороликами на русском жестовом языке (РЖЯ)", - говорится в сообщении.

По данным опроса "Яндекс Go" осенью 2023 года, 70% опрошенных глухих и слабослышащих водителей назвали работу в такси своей первой занятостью. Всего к сервису подключены более 2 тыс. глухих или слабослышащих водителей в России и СНГ.

"Мы стремимся сформировать комфортную среду для водителей - партнеров сервиса, включая глухих и слабослышащих людей. Многим из них удобнее получать информацию на РЖЯ, поскольку письменный русский может быть не всегда понятен из-за различий грамматики и лексики. Адаптация сайта для водителей на РЖЯ поможет людям не чувствовать себя в изоляции и получить всю необходимую информацию о сотрудничестве с сервисом", - заявила руководитель направления "Инклюзия" в "Яндексе" Валерия Курмак.

Она также отметила, что помимо страницы на сайте, для водителей с нарушениями слуха на русском жестовом языке также уже доступны более 30 статей о работе сервиса.