В Лувре заявили, что выставленные византийские иконы тайно вывозились из Украины

По словам директора отдела византийского и восточно-христианского искусства музея Максимильена Дюрана, никто, за исключением узкого круга, не знал о том, что проводится такая операция

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Византийские иконы, которые были доставлены из Киева во Францию и в настоящее время частично выставлены в Лувре, вывозились в обстановке полной секретности. Об этом сообщила газета The Wall Street со ссылкой на представителя музея.

"Никто, за исключением узкого круга, не знал о том, что мы сделали это", - цитирует издание директора отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильена Дюрана.

По данным газеты, 16 редких икон из коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве в мае 2023 года были транспортированы во Францию через Польшу и Германию под военным конвоем в специальных контейнерах, в которых поддерживалась необходимая циркуляция воздуха. Как отмечается, пять из них стали экспонатами выставки Лувра "У истоков священного образа" ("Aux origines de l’image sacrée"), которая проходит в парижском музее до 29 января, остальные 11 икон находятся в музейном хранилище.

В июне 2023 года газета 20 Minutes информировала о планах Лувра выставить 16 произведений искусства, которые были вывезены из Киева.