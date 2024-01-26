Фонд "Защитники Отечества" обработал 50 тыс. обращений по вопросам медподдержки

Фонд принял свыше 630 тыс. обращений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принял уже более 630 тыс. обращений. 50 тыс. вопросов касаются медицинской поддержки, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в Telegram-канале.

"Почти за восемь месяцев работы в филиалы фонда поступило уже более 630 тыс. обращений, из них 50 тыс. вопросов касаются именно медицинской поддержки. Наша задача - обеспечить ветеранам СВО прохождение расширенной диспансеризации, чтобы можно было оценить состояние их здоровья и вовремя выявить заболевания и проблемы, о которых сами бойцы могут даже не подозревать", - написала Цивилева по итогам совещания с экспертами.

Как уточнила председатель фонда, во встрече также участвовали советник президента РФ Александра Левицкая, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин и заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева.

"Евгений Камкин отметил, что по результатам общей диспансеризации каждому ветерану будет назначен индивидуальный комплекс необходимых диагностических обследований", - написала Цивилева.

Левицкая указала на то, что углубленная диспансеризация для ветеранов должна проводиться по специальным протоколам, учитывающим особенности ранений, вплоть до создания узкоспециализированных отделений в медицинских организациях.

Фонд "Защитники Отечества" был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих.