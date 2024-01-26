В СФ заявили, что дизайнеры РФ проведут показ на международном форуме "Содружество моды"

По словам вице-спикера Совета Федерации Инны Святенко, представленная одежда будет содержать элементы народных художественных промыслов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские дизайнеры осенью проведут показ одежды с элементами народных художественных промыслов на международном форуме "Содружество моды" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

"Осенью планируем в Санкт-Петербурге при поддержке Совета Федерации провести традиционный международный форум, который называется "Содружество моды". Готовим там показ [одежды] наших российских дизайнеров, которые будут включать именно элементы этноса, элементы декора, элементы вышивки, также золотого шитья и многого другого", - сказала сенатор в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

Она выразила уверенность, что интерес к данному показу будет проявлен со стороны международного сообщества. "Дизайнеры далеки от политики и прекрасно понимают, что если что-то сделано качественно и красиво, то это надо продвигать", - резюмировала Святенко.

"Содружество моды" - международный культурно-экономический проект, объединяющий на одной площадке представителей легкой промышленности и модной индустрии, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений государств содружества. Целями форума являются распространение знаний о богатом культурном наследии государств СНГ, укрепление культурных связей и экономического взаимодействия, решение задач, связанных с позиционированием и продвижением национальных брендов, профессиональной подготовкой кадров, преодолением существующих административных барьеров на пути развития легкой промышленности - на законодательном уровне и в практической плоскости.

Впервые форум прошел в октябре 2022 года, площадкой для него стал Таврический дворец Петербурга - штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В работе форума тогда приняло участие более 700 человек: представители парламентов государств СНГ, исполнительных органов государственной власти, деловых кругов, научного сообщества, бизнес-ассоциаций, средств массовой информации. В деловую программу мероприятия вошли пленарное заседание, круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии. В рамках форума также состоялось модное шоу дизайнеров из стран содружества.