В Петербурге появились инсталляции с архивными фото блокадного Ленинграда

Арт-объекты воспроизводят записи, которые могли слышать жители из репродукторов и по радио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Инсталляции в виде синих дверей с архивными фотографиями установили в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Синие двери установлены в знаковых местах Санкт-Петербурга, например, около Гостиного двора и Дворцовой площади. На каждой из семи инсталляций размещен архивный снимок того же места в блокадное время, предоставленный Архивами Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Арт-объекты воспроизводят записи, которые могли слышать жители блокадного Ленинграда из репродукторов и по радио. Например, рассказ о вере в победу и хлебном пайке, выступление Ольги Берггольц, фрагменты репортажа о переходе Советских войск в наступление.

На каждой двери есть QR-код, который приведет на страницу сервиса "Блокада Ленинграда" в мини-приложении "Я здесь живу" в "ВКонтакте". В сервисе собрана хроника повседневной жизни ленинградцев в период войны, а также информация о зданиях и мемориалах, связанных с блокадным периодом. Кроме того, в приложении можно послушать радиозаписи блокадного времени, подобранные под каждую дверь, изображение и объект. Кроме того, петербуржцы смогут найти в сервисе сведения о своих родных, которые были представлены к медали за оборону Ленинграда. В базе собраны данные обо всех гражданских лицах, кто был отмечен этой наградой.

"Дни блокады навсегда оставили шрам на нашем городе, но с нами осталась и гордость за мужество ленинградцев. Сервис "Блокада Ленинграда", который команда экосистемы "Цифровой Петербург" поддерживает и развивает вместе с Архивами Санкт-Петербурга и жителями уже на протяжении двух лет, впервые "выйдет" в город, в офлайн", - отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.