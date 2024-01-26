В Челябинске пройдет экологический детский форум

Мероприятие запланировано на 17-18 октября

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийский экологический детский форум, участие в котором примут все регионы России, пройдет 17-18 октября в Челябинске.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на международной выставке-форуме "Россия".

"Всероссийский экологический детский форум <…> в этом году <…> мы будем проводить 17-18 октября", - сказал он. "Мы впервые провели его [форум] в 2023 году в Челябинске. Участие приняли 2,5 тыс. ребят из порядка 20 регионов. С этого года мы проект реализуем со всеми нашими регионами", - добавил губернатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.