В Югре жители испекли торт в виде карты мира без США

Его посвятили президенту России Владимиру Путину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Дети и взрослые в Ханты-Мансийске испекли торт с черникой весом около 10 кг в виде карты мира, но без США. Его посвятили президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС активист "Движения Первых" Александр Пирожников.

"В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по выпечке торта с черникой в рамках Года семьи, в котором приняли участие около 16 человек - дети и взрослые. Сверху мы решили сделать его в виде карты мира из сахарной бумаги, но убрать с нее США из-за их агрессивной внешней политики. Тем самым выразили свое отношение к ним. Между Канадой и Мексикой на торте мы оставили океан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другие страны, например, Канаду, Великобританию они оставили, "поскольку США все-таки самые главные агрессоры". Он отметил, что торт посвятили президенту России Владимиру Путину. Вес изделия составил около 10 кг, бисквиты были с черничной начинкой, сверху покрыт кремом, материки сделаны из сахарной бумаги. "Торт мы затем порезали на небольшие кусочки и угостили им прохожих в Ханты-Мансийске", - добавил собеседник.