СМИ: выстреливший из гранатомета в многоэтажку в Кривом Роге оказался военным

По информации издания "Страна", мотивы преступления неизвестны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, который в четверг выстрелил из гранатомета в многоэтажный дом в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, оказался военным. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Выстрел был произведен из гранатомета РПГ-18 солдатом Национальной гвардии Украины. Ему 36 лет, о мотивах своего преступления он пока не сообщает", - приводит издание слова источника.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Военнослужащему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Из-за взрыва были повреждены пять квартир. Пострадавших нет.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта того же года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта 2022 года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". 13 июня 2023 года украинские СМИ со ссылкой на Нацполицию информировали, что с февраля 2022 года на Украине возбудили более 10 тыс. дел о незаконном обращении с оружием, лидером по незаконному обороту оружия стала Днепропетровская область.

15 января МВД Украины сообщило, что Нацполиция за 2023 год изъяла из незаконного оборота более 5 тыс. единиц огнестрельного оружия. Уточнялось, что это в том числе автоматы, пистолеты, гранатометы. Также полицейские изъяли более 1,8 млн боеприпасов и патронов, около 18 тыс. гранат и 17 тыс. мин, запалов и взрывных устройств, а также порядка 3 тонн взрывчатых веществ. 29 декабря 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны.