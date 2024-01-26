В Милане появились оскорбительные надписи на граффити мемориала Холокоста

Изображение подвергается вандализму уже в четвертый раз

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Надписи, восхваляющие Гитлера и оскорбляющие Израиль, появились у граффити, реализованного на стене мемориала Холокоста в Милане. Как сообщает агентство ANSA, работа, изображающая семью мультипликационных Симпсонов в полосатых пижамах и с отличительными нашивками, была выполнена год назад в память об угоне евреев в концлагеря.

Изображение подвергается вандализму уже в четвертый раз. На этот раз неизвестные написали при помощи баллончика с краской антисемитские лозунги. Как отмечается, это произошло накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

Мэры крупнейших городов, в частности Милана и Рима, обсуждают вопрос о неуместности проведения в субботу демонстраций в поддержку Палестины. Еврейская община Италии призвала не допустить подобных выступлений, которые планировались на 27 января.