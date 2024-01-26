Губернатор Нижегородской области предложил ввести квоты на выбросы внутри РФ

Вице-премьер Виктория Абрамченко ответила, что предложение Глеба Никитина будет взято в проработку

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Введение квот на выбросы внутри России будет стимулировать предприятия в регионах снижать их объем, или хотя бы сохранять на прежнем уровне. Такое предложение высказал на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По поводу оборота квот по выбросам: если мы не подписывались пока ни под какими международными обязательствами к 2050 году, для себя хотя бы установим не снижение, а сохранение уровня выбросов в каждом регионе. Например, если "Северсталь" опередит свои задачи, которые у нее поставлены по 20% снижению [выбросов] и сделает 25%, тогда эти пять [процентов] он сможет продать тому, кто захочет превысить выбросы", - сказал он.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ответила, что предложение Никитина будет взято в проработку. "Фактически предлагается сейчас механизм торговли квотами, как это сделано в парниковых газах. Но мы же говорим о снижении выбросов опасных загрязняющих веществ в регионах, где активно развивалась промышленность всегда исторически. Надо подумать", - пояснила она.

Сахалинская область - первый регион РФ, который участвует в климатическом эксперименте по снижению выбросов парниковых газов. Формально эксперимент начался 1 сентября 2022 года после того, как глава государства Владимир Путин подписал в марте того же года федеральный закон о проведении эксперимента. Однако сама подготовка к запуску эксперимента заняла не менее года, начиная от создания нормативно-правовой базы и формирования региональной климатической программы.

Ранее заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сообщал, что в 2023 году в Южно-Сахалинске на 27-м международном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" были утверждены квоты на выбросы парниковых газов для 35 компаний. По итогам 2025 года им предстоит совокупно сократить порядка 160 тыс. тонн СО2-эквивалент, что составляет менее 2% от уровня выбросов 2022 года с учетом планов по росту производства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.