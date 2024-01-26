В Таджикистане детям разрешили самостоятельно защищать свои права в госорганах

Закон "О защите прав ребенка" также устанавливает, что "право ребенка на выражение мнения не ограничивается ввиду его возраста"

ДУШАНБЕ, 26 января. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал изменения в закон "О защите прав ребенка", который разрешает детям самостоятельно обращаться в органы государственной власти для защиты своих прав при неисполнении родителями своих обязанностей. Также закон снимает ограничения на выражение мнения детьми вне зависимости от их возраста.

"При нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или лицами, заменяющими их, обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок, который может самостоятельно выражать свое мнение, вправе непосредственно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в органы опеки и попечительства, а также в другие уполномоченные государственные органы", - говорится в законе, опубликованном на портале правовой информации республики.

Кроме того, теперь закон также указывает, что "право ребенка на выражение мнения не ограничивается ввиду его возраста". "Ребенку должна быть предоставлена возможность выразить свое мнение в желательной для него форме в рамках законодательства Республики Таджикистан", - отмечается в документе.

Закон также дополнили нормой о запрете применения или угрозы применения насилия по отношению к ребенку. Ранее в нем указывалось, что каждый ребенок имеет право на неприкосновенность.