В Вологде представили уникальные документы о помощи вологжан блокадному Ленинграду

В Государственном архиве открылась документальная выставка "Ленинград - Вологда. Спасительная линия жизни"

ТАСС, 26 января. Документальная выставка "Ленинград - Вологда. Спасительная линия жизни" открылась в Государственном архиве Вологодской области к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Представлены уникальные документы о приеме и размещении в Вологодской области эвакуированных ленинградцев, отправках продовольствия в город на Неве под бомбежками фашистов, личные архивы жителей блокадного города, рассказала ТАСС куратор выставки Ольга Кушкина.

"Мы показали, как была организована эвакуация мирного населения из Ленинграда в Вологодскую область, которая являлась важным эвакуационным пунктом, куда добирались всеми возможными видами транспорта. В общей сложности было обслужено свыше трех миллионов эвакуированных", - рассказала ТАСС куратор.

Так, представлены документы НКВД от 1942 года о подготовке и строительстве аэродромной сети для связи с осажденным городом. Показан документ Череповецкого городского комитета обороны от 20 декабря 1941 года, в котором говорится об усилении вывоза продовольствия Ленинграду. "Приказано было обеспечить ежедневный вывоз продовольствия в Ленинград, не менее 17 самолетов, не менее 2,5 т в каждом. В блокадный город доставляли вологодское сливочное масло, сало, шпик, копчености, сыр, сгущенное молоко", - сообщила сотрудник госархива.

Сохранились воспоминания бойцов отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, которые занимались обеспечением и содержанием "Дороги жизни". "10 декабря вышли на лед, чтобы очистить две дороги от снега. Регулировщицами вышли на лед. На нас валенки, ватные брюки, полушубки, маскхалаты, через плечо - автомат, на другом - противогаз. В руках ночью фонарь, а днем - флажки. Нам пришлось доставлять указатели", - привела куратор выдержки из воспоминаний регулировщицы Веры Мельниковой. В архиве хранятся ее дневниковые записи, как молодые девчонки готовили булыжниковую мостовую на Шлиссельбург, как грузили под обстрелами фашистов баржи с продовольствием.

Помощь раненым и больным

Большое количество документов повествует о встрече и размещении эвакуированных из Ленинграда. "Люди прибывали в основном в поездах через станции Волхов, Тихвин, Вологда и размещались по районам Вологодской области, где в срочном порядке организовали эвакуационные пункты. Всего их было четыре - в Бабаеве, Череповце, Вологде и Вытегре. Первый эшелон с эвакуированными прибыл 26 января 1942 года, перед вологжанами предстали обессилевшие от голода, уставшие, измученные люди. В эвакуационных пунктах людей кормили, оказывали медицинскую помощь. Тяжелобольных размещали в госпиталях и больницах. 5 149 тяжелобольных были сняты с поездов и оставлены в вологодских больницах и госпиталях. В шести эвакогоспиталях и двух больницах от болезней умерло почти две тысячи эвакуированных", - рассказала куратор.

Как сообщил ТАСС директор Государственного архива Вологодской области Кирилл Ковалев, особое место на выставке занимают документы жителей блокадного Ленинграда. Это фотографии, удостоверения, воспоминания, дневниковые записи. Выставка будет работать до 27 апреля, она доступна всем желающим, для организованных групп проводят экскурсии.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской победы.