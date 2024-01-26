Житель Харьковской области хранит Знамя Победы для момента освобождения региона от ВСУ

Пенсионер Николай отметил, что повесит его на воротах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Житель контролируемой Россией части Харьковской области Николай ждет полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) со Знаменем Победы.

"Жду [Победы], у меня Знамя Победы есть Советского Союза. Повесим на воротах", - рассказал волонтерам во время гуманитарной поездки в регион пенсионер Николай Егорович.

По его словам, он хранит знамя более 30 лет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона, мужчина живет на освобожденной территории Харьковской области. Эти населенные пункты регулярно обстреливаются со стороны ВСУ.

В ВГА напомнили, что пенсионеры в этих территориях получают ежемесячные выплаты. Также им регулярно доставляют гуманитарную помощь, в том числе дрова для печного отопления.

21 января в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Крахмальное на купянском направлении. Как уточнил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев, армия России с освобождением Крахмального контролирует уже 35 населенных пунктов региона. По его словам, администрация продолжает свою работу.