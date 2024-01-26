Школьникам ЛНР раздали памятки об опасности мин-ловушек и кассетных боеприпасов

В Минобороны РФ отметили, что благодаря работе военных инженеров с начала учебного года более 1 тыс. учеников старших и средних классов узнали правила безопасного поведения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Минобороны РФ на уроке безопасности для школьников Луганской Народной Республики рассказали, как вести себя при обнаружении мин-ловушек, а также об опасности кассетных боеприпасов. Как сообщили в Минобороны РФ, детям также раздали памятки по безопасности, разработанные военными инженерами.

"Саперы Международного противоминного центра Министерства обороны Российской Федерации провели уроки безопасности для воспитанников средних школ Луганской Народной Республики. В ходе уроков детям объясняли порядок действий при обнаружении боеприпасов и взрывоопасных предметов на улицах городов или на природе. Особый акцент военнослужащими был сделан на рассказе о минах-ловушках (спрятанные в привычных вещах обихода взрывные устройства - прим. ТАСС) и кассетных боеприпасах иностранного производства, активно применяемых украинскими националистами при обстрелах территорий новых регионов РФ", - сообщили там.

В конце урока школьникам раздали методические материалы и памятки по минной и взрывной опасности, разработанные инженерами и оформленные в виде комиксов.

В ведомстве отметили, что благодаря работе военных инженеров с начала учебного года более 1 тыс. учеников старших и средних классов узнали правила безопасного поведения и вживую ознакомились с учебными макетами опасных предметов: противотанковыми и противопехотными минами, гранатами, выстрелами от ручных противотанковых гранатометов.