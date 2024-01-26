Численность населения России на 1 января снизилась до 146,2 млн

По данным Росстата, городское население составляет 109,605 млн человек, сельское - 36,597 млн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146,2 млн человек, тогда как в среднем за 2023 год население всей РФ составляло 146,325 млн. Об этом свидетельствует предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 года, которую опубликовали на сайте Росстата.

Согласно данным таблицы, численность населения России на 1 января 2024 года составляет 146,203 млн, городское население - 109,605 млн человек, сельское - 36,597 млн человек. При этом в среднем за 2023 год население всей РФ составляло 146,325 млн, из которого 109,630 млн - городское население, и 36,694 млн - сельское.

Демографический прогноз составлен без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.