El País: nри женщины обвинили режиссера Карлоса Вермута в сексуальном насилии

По информации газеты, события произошли в период с 2014 по 2022 год

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Три женщины утверждают, что стали жертвами сексуального насилия со стороны испанского кинорежиссера Карлоса Вермута. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, речь идет о студентке, сотруднице одной из его постановок и работнице сферы культуры. Режиссер якобы воспользовался своим положением в мире кинематографа. При этом, по версии издания, женщины не давали согласия на интимные отношения с ним. События произошли в период с 2014 по 2022 год.

43-летний Вермут известен в Испании как сценарист, продюсер и режиссер. Одной из самых удачных его работ стал фильм "Маленькая волшебница" (Magical Girl, 2014). Эта лента принесла Вермуту главную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне.