Школы Кургана, где волк напал на людей, изменят график работы

Мероприятия по патрулированию местности продолжаются

ТАСС, 26 января. Школы Петуховского муниципального округа Курганской области, ушедшие на дистант после инцидента с нападением волков на людей в поселке Курорт "Озеро Медвежье", вернутся к очному формату с 29 января. Но продолжительность занятий и время их начала будут изменены для безопасности детей, сообщил глава округа Антон Волков в Telegram-канале.

"Образовательный процесс во всех школах округа с 29.01.2024 года будет проводиться в очном формате, начало обучения первой смены во всех образовательных учреждениях перенесено на 9:00 утра (07:00 мск), начало занятий второй смены городской школы перенесено на 13:15 (11:15 мск), занятия будут заканчиваться в 17:10 (15:00 мск). Для этого продолжительность уроков будет сокращена", - написал он.

Отмечается, что мероприятия по патрулированию местности продолжаются, следов волков не обнаружено. "Мы вас обязательно проинформируем, если новые случаи будут зафиксированы", - подчеркнул глава округа.

Ранее в результате нападения волка в Петуховском округе Курганской области один человек погиб, трое пострадали. Из-за происшествия школы округа были переведены на дистанционный формат обучения, также временно отменены все культурно-массовые мероприятия. Власти отмечают, что хищников в регион могла привлечь большая миграция косуль из Свердловской и Челябинской областей, а также с территории Казахстана, произошедшая из-за перепада температур.