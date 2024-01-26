Разрабатываемая АСИ платформа с информацией об НКО будет синхронизирована с Госуслугами

Через нее можно будет узнавать о сообществах, организациях социальной направленности

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Разрабатываемая Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минцифры платформа помощи, на которой люди смогут получать социальные услуги некоммерческих организаций, благотворительных организаций и социального бизнеса, должна быть синхронизирована с Госуслугами. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время посещения инклюзивного центра "Все для детей" в Казани.

"Мы сейчас с Минцифры собираем платформу помощи. Она будет объединять бизнес и НКО, которые оказывают услуги и сервисы в различных жизненных ситуациях. Готовы начать с нескольких пилотных регионов", - приводит слова Чупшевой пресс-служба АСИ.

Отмечается, что через такую платформу можно будет узнавать о сообществах, организациях социальной направленности. Один из примеров такого НКО - инклюзивный центр "Все для детей" в Казани, где мамы детей с особенностями развития работают, а c их детьми в это время занимаются специалисты. Инклюзивный центр включает мастерскую по пошиву специальной одежды для детей с особенностями развития, коворкинг, отдельные помещения предусмотрены для занятий с детьми.

По словам автора проекта, мамы особенного ребенка Далии Гайнановой, в центре можно научиться шитью и остаться работать или уже начать самостоятельно шить одежду детям. Также здесь обучаются ученицы коррекционной школы, чтобы в дальнейшем их можно было трудоустроить сюда на производство. В коворкинге проводятся различные встречи, мастер-классы, кинопоказы. Еженедельно центр посещают 30-40 семей.

Проект уже заявлен на форум "Сильные идеи для нового времени", всего от Татарстана поступило 335 проектов и предложений по развитию страны. Далия Гайнанова добавила, что создание центра стало продолжением работы по развитию бренда одежды для детей с инвалидностью GT dress. Сейчас в ассортименте более 30 позиций: платья-боди, брюки на клепках, адаптивные комбинезоны. В год выпускают больше 11 тыс. предметов одежды. Более 5 тыс. изделий за три года безвозмездно передали благотворительным фондам. Бренд GT dress Далия Гайнанова подала на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", организаторами которого являются АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизатор - ВЭБ.РФ. Татарстан - самый активный участник конкурса брендов среди регионов России. Из 9 тыс. заявок - около 1,7 тыс. поступили из Татарстана.