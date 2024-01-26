В 17 школах Нижегородской области появятся спецклассы по изучению беспилотников

Полностью оснастить их необходимым оборудованием планируется уже летом 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Специальные классы и кружки по изучению беспилотных авиационных систем появятся в 17 школах, а также в одном колледже Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Планируется, что специализированные и полностью оснащенные классы появятся в 17 школах Нижегородской области, а также в Борском губернском колледже. Учащихся будут обучать как управлению беспилотными воздушными судами (БВС), так и процессам разработки и производства дронов", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что классы открываются по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы". Полностью оснастить их необходимым оборудованием планируется уже летом 2024 года. "В рамках новой образовательной программы у наших ребят будет возможность ознакомиться со всеми аспектами сферы, получить много практических знаний, сделать первый шаг в интересной профессии. У региона есть необходимая производственная и научная база для этого", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Важность создания необходимых условий для массового доступа школьников и студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем отметил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев. По его словам, классы помогут развить и совершенствовать множество навыков учащихся, к примеру, в сфере программирования на различных языках, в решении задач по микроэлектронике, управлению робототехникой, радиообмену, в конструировании беспилотных воздушных судов и во многих других областях.