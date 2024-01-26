В одном из округов Свердловской области объявили карантин по бешенству

В Режевском округе нашли труп лисы с этим заболеванием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Карантин по бешенству объявили в Режевском городском округе Свердловской области после обнаружения лисы с этим заболеванием. Об этом сообщается в социальных сетях администрации округа.

"В Режевском городском округе объявлен карантин по бешенству! В районе мусорных контейнеров на Никольской дороге найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, специалисты Режевской ветеринарной станции начали подворный обход личных подобных хозяйств в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства, для проведения бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства.